Tentato furto al MAV di Ercolano, il sindaco: "Garantire maggiore sicurezza"

Tentato furto al MAV di Ercolano dove ignoti hanno forzato la porta d'ingresso per cercare di raggiungere la biglietteria. A darne notizia è il sindaco Ciro Buonajuto: "Quanto è accaduto al MAV di Ercolano la scorsa notte è sconcertante. Dei delinquenti hanno provato ad introdursi nel Museo. Un'azione ignobile, provare a rubare in un luogo della cultura significa provare a sottratte ad una comunità la propria anima. Spero che gli incivili che hanno attaccato il nostro museo siano assicurati al più presto alla giustizia".

"Garantiremo maggiore sicurezza"

"Come ho ribadito - ha continuato - al Presidente Vicinanza e al direttore del museo Cacciola, quanto accaduto la scorsa notte non ferma la nostra azione. L’Amministrazione sta facendo un grande investimento per installare la recinzione e per garantire maggiore sicurezza e dignità ad un luogo straordinario come il Museo Archeologico Virtuale. Continueremo ad investire in cultura, perché in questo momento l'istruzione e la bellezza rappresentano le armi più potenti che abbiamo a disposizione per riscattare il nostro territorio. La criminalità in ogni sua forma non vincerà".