Assaltano un noto centro scommesse nel cuore della notte: indagini in corso

La notte scorsa ad Arzano alcuni ignoti hanno tentato un furto in un noto centro scommesse in via Volpicelli. I carabinieri fanno sapere che è stata divelta la saracinesca e che i malviventi non sono riusciti a rubare alcunché grazie al loro tempestivo intervento.

I militari, infatti, erano impegnati in un servizio di controllo del territorio. La pattuglia ha messi in fuga i malviventi. Continuano le Indagini per rintracciare i responsabili.