Uomo si nasconde tra le scatole sul soppalco di una capannone: la scoperta della polizia

Gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti nella notte di lunedì in via Carlo di Tocco, nella zona industriale di Napoli, per una segnalazione di una persona in un capannone di una società commerciale.

Gli operatori, giunti sul posto, hanno notato un uomo che tentava di nascondersi tra alcune scatole depositate sul soppalco della struttura, pertanto lo hanno raggiunto e bloccato; inoltre, hanno accertato la presenza di una lamiera divelta e di alcune telecamere del sistema di video-sorveglianza dello stabile manomesse.

Un 34enne napoletano con precedenti di polizia è stato denunciato per tentato furto.