Tenta furto con una fiamma ossidrica: arrestato 35enne

Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Virginia Wolf hanno udito delle grida provenire da un bar. I poliziotti, una volta entrati, hanno visto due guardie giurate che avevano appena bloccato un uomo, introdottosi nell’esercizio commerciale durante l’orario di chiusura, trovandolo in possesso di una fiamma ossidrica asportata dal negozio vicino, da cui aveva altresì rubato alcuni atttezzi da lavoro e delle panchine in vimini che aveva caricato nella sua auto. Un 35enne di San Giorgio a Cremano con precedenti di polizia, è stato arrestato per furto aggravato.