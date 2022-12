Tenta il furto di un autoradio nel parcheggio stracolmo di un centro commerciale: arrestato

I carabinieri della tenenza di Quarto hanno arrestato per tentato furto un 21enne di Pozzuoli, già noto alle forze dell’ordine.

E’ sera e il parcheggio di un noto centro commerciale di Quarto è affollato per l’ultimo weekend prima del Natale. La confusione e la corsa agli ultimi regali non ha distratto i militari impegnati nel monitoraggio costante delle aree commerciali. Tra le migliaia di auto, una ha il finestrino rotto.

I carabinieri di pattuglia hanno notato al suo interno un ragazzo, impegnato a smontare lo stereo. Il 21enne si è accorto dei carabinieri quando era ormai troppo tardi per lui. Il giovane è finito in manette ed è ora ai domiciliari in attesa di giudizio.