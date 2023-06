Topo d'appartamento minaccia condomino: ma è un agente della penitenziaria

Probabile che stesse per introdursi furtivamente all'interno di un appartamento di Portici. Fatto sta che quando A. S., 38enne di Ercolano già noto alle forze dell'ordine, è stato sorpreso da un condomino ha pensato bene di minacciarlo. La persona in questione, però, è un agente della polizia penitenziaria che non ha perso la calma e, tenendo d'occhio il malvivente, ha chiamato le forze dell'ordine.

I carabinieri sono intervenuti nello stabile di via Vittorio Emanuele. Lo hanno disarmato e perquisito. Sono stati trovati cacciaviti e brugole. Il 38enne è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, porto abusivo di armi e possesso ingiustificato di chiavi alterate.