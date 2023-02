Sventato un tentativo di suicidio sulla Circumflegrea

“A causa di un tentato suicidio, la circolazione ferroviaria sulla linea Circumflegrea è interrotta tra le stazioni di Quarto e Soccavo''. È quanto comunica l'Ente Autonomo Volturno, che gestisce tra le altre anche questa ferrovia. I treni in partenza da Montesanto limitano la loro corsa a Soccavo e quelli in partenza da Licola si fermano a Quarto.

Sulla tratta interrotta è stato attivato un servizio sostitutivo a cura della ditta Carnevale. Ciò nonostante, non mancano altri problemi, sempre stando a quanto comunica Eav: ''Per impedimento viabilità ordinaria, la fermata del bus sostitutivo presso il comune di Quarto non può essere effettuata''.