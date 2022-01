Entrano in quattro nell'ufficio postale per una rapina

Tentata rapina ieri pomeriggio a Somma Vesuviana nella sede dell’ufficio postale di corso Italia. Quattro persone giunte in sella a due scooter hanno fatto irruzione nella sede delle Poste intimando ai dipendenti di farsi consegnare i soldi, ma hanno poi desistito dal loro intento criminale dandosi alla fuga.

Al vaglio le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza che potrebbero rivelarsi utili a chiarire la dinamica dell'azione criminosa morta sul nascere.

otranno far chiarire i dubbi degli inquirenti su questa vicenda. Le indagini in corso sono coordinate dal commissariato di Polizia di San Giuseppe Vesuviano, come riporta la Provincia Online.