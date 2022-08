Tentata rapina in centro, ma la donna riesce a scappare

In due su uno scooter. Hanno puntato la vittima, una donna. L'hanno seguita mentre era alla guida della sua vettura. Quando è giunta in piazza Dante, a Napoli, si sono avvicinati al finestrino e l'hanno minacciata. Quando la donna ha abbassato il vetro, uno dei due ha provato a strapparle l'orologio, ma la vittima è ripartita facendo perdere l'equilibrio ai due sullo scooter.

Scene raccontate dalla donna agli agenti della Questura partenopea, dopo aver subito l'aggressione. Alle forze dell'ordine è stata consegnata una dettagliata descrizione dei rapinatori. I falchi hanno intercettato uno dei due in sella allo scooter in vico Lammatari. Il secondo è stato raggiunto a casa. Nelle abitazioni di entrambi sono stati scovati i vestiti descritti dalla vittima. Si tratta di due napoletani di 29 e 20 anni, quest’ultimo con precedenti di polizia. Sono stati sottoposti a fermo per tentata rapina.