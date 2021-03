Tentano una rapina in un negozio ma vengono arrestati dopo un inseguimento

In manette due uomini che si sono andati a schiantare in un portone. Si cercano i due complici

I carabinieri della sezione radiomobile di Torre Annunziata hanno arrestato, a San Giuseppe Vesuviano, per tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale un 45enne e un 28enne, entrambi già noti alle forze dell'ordine. Sono stati sorpresi da una pattuglia mentre tentavano di forzare l'ingresso di un negozio di abbigliamento in via Passanti. Erano in quattro e quando si sono accorti dei militari sono fuggiti.

Due hanno fatto perdere le proprie tracce mentre gli arrestati, a bordo di un furgone, hanno provato a speronare l'auto dei carabinieri. Sono stati inseguiti per cinque chilometri e, dopo aver perso il controllo del veicolo, centrato il cancello di una residenza privata. Finiti in manette, sono stati prima visitati da personale medico del 118 e poi portati nel carcere di Poggioreale. Si cercano i due complici.