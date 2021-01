Tenta la rapina in una gioielleria: arrestato grazie alle telecamere

Un presunto cliente entra in un gioielleria di via dell'Epomeo. Chiede al commerciante di mostrargli alcuni preziosi e, mentre lui è distratto, estrae un coltello. E' quanto mostrano le immagini del sistema di videosorveglianza del negozio di Soccavo. Immagini grazie alle quali è stato possibile riconoscere e arrestare un 36enne napoletano. Il reato contestato è di tentata rapina, in quanto di fronte all'arma da taglio il gioielliere non ha perso la calma. Ha prima attivato l'allarme e poi lo ha comunicato al rapinatore che, dopo qualche secondo di incertezza, ha deciso di lasciare il locale fuggendo. L'arresto è stato portato a termine dalla polizia