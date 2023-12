Reagisce alla rapina e gli sparano: ferito un 43enne

Subisce un tentativo di rapina e resta ferito. Per questo un uomo di 43 anni è stato rivoerato all'ospedale Cardarelli di Napoli. Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di accertamento, l'uomo era in auto lungo via Limitone di Arzano, nel quartiere di Secondigliano quando è stato avvicinato da uno scooter.

A bordo del veicolo c'erano due persone che lo hanno minacciato, chiendno di dargli il portafoglio. La vittima, però, avrebbe reagito e i due malviventi avrebbero reagito. Uno dei rapinatori, infatti, avrebbe fatto fuoco esplodendo un colpo verso l'auto.

Dopo lo sparo gli aggressori si sono allontanati, mentre l'uomo - come detto - è stato ricoverato, ma le sue condizioni non sono preoccupanti. Sulla vicenda indaga la polizia che dovrà far chiarezza sull'esatta dinamica degli eventi.