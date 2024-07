Tentano di rapinare un farmacista mentre lo scortano le guardie giurate: un vigilantes spara

I carabinieri della compagnia di Giugliano sono intervenuti ieri sera verso le 22 in via Staffetta per la segnalazione di una tentata rapina.

Da una prima sommaria ricostruzione, ancora da verificare, pare che poco prima il proprietario di una farmacia del posto, scortato da guardie giurate mentre era in strada, fosse stato avvicinato da alcune persone con volto coperto e armati di pistola che volevano l’incasso. A quel punto una guardia giurata ha esploso in aria alcuni colpi d’arma da fuoco e i malviventi sono fuggiti in auto.

Sono in corso indagini da parte dei carabinieri.