Accusati di una tentata rapina ad Arezzo: napoletani in trasferta tornano in libertà

Vittorio Tascone e Luigi Moschera, entrambi napoletani con recidiva specifica, erano stati arrestati per una tentata rapina ai danni del Banco Intesa San Paolo a Marciano della Chiana, in Provincia di Arezzo. Il Giudice dell’udienza preliminare Giulia Soldini ha sostituito la misura della custodia cautelare in carcere con quella del divieto di dimora nel Comune di Arezzo. I giovani sono difesi dagli avvocati Luigi Poziello, Guido Iaccarino e Donata Giorgia Cappelluto. A processo anche altre tre persone: Francesco Carandente Sicco, Domenico Diana, Marco Nappini.

Il tentativo di rapina venne sventato dai carabinieri della compagnia di Cortona che, nel corso di uno dei tanti servizi di controllo del territorio, notarono tre auto che sostavano e si aggiravano nei pressi di una filiale di banca alla periferia di Marciano della Chiana. Insospettiti da alcuni atteggiamenti degli occupanti, gli operanti, chiedendo ausilio di altri equipaggi con i colori di istituto, intercettarono e bloccarono in sicurezza le tre autovetture e sottoposero gli occupanti a perquisizione personale e veicolare, all'esito della quale vennero trovati in possesso di taglierini, fascette in plastica, guanti in lattice, vari copricapi, targhe anteriori e posteriori di un altro veicolo. Il materiale venne sottoposto a sequestro. I soggetti fermati, tutti già noti alle forze dell'ordine, sono stati condotti nella caserma del comando carabinieri di zona per le formalità di rito e sono fortemente sospettati di essere un gruppo bloccato poco prima del tentativo di commettere un colpo in banca.