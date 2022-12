Tentata estorsione ai danni di un'attività di rivendita di frutta e verdura: eseguito un arresto

Nelle prime ore di questa mattina la Squadra mobile di Napoli e il commissariato San Giovanni Barra hanno eseguito un’ordinanza di custodia in carcere, emessa dal GIP presso il Tribunale di Napoli su richiesta della locale Procura - Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di un 33enne, in quanto ritenuto dagli inquirenti gravemente indiziato di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso.



L’attività di indagine effettuata dai predetti uffici e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia ha consentito di cristallizzare le richieste estorsive che l’indagato avrebbe posto in essere nel mese di aprile 2022 in danno di un gestore di un’attività di rivendita di frutta e verdura, nella zona orientale di Napoli.



Il provvedimento eseguito è stato disposto in sede di indagini preliminari, avverso al quale sono ammessi mezzi di impugnazione, e il destinatario dello stesso è persona sottoposte alle indagini e quindi presunto innocente fino a sentenza definitiva.