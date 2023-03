Tentano furto in una scuola: scoperti per le luci accese

I carabinieri della compagnia di Marano lo sanno e monitorano costantemente tutti gli istituti della città. Questa notte, nell’obiettivo di tre malintenzionati, l’Istituto superiore Carlo Levi in via Falcone. I militari hanno notato degli strani fasci di luce compiere rapide traiettorie nelle aule al piano terra. Hanno chiesto rinforzi alla centrale e poi accerchiato l’intero plesso.

I movimenti nei corridoi ancora concitati: all'interno tre uomini ignari di essere nei guai.

Quando i carabinieri li hanno sorpresi nell’ufficio di presidenza, si sono arresi senza fare resistenza. Avevano già scassinato alcuni armadi, caricato un sacco con alcuni computer destinati alla didattica e all’amministrazione della scuola. Lungo il perimetro dell’istituto altri dispositivi rubati e accantonati in modo da essere recuperati prima della fuga.

Un colpo da 10mila euro circa, sfumato grazie all’intervento dei militari della sezione radiomobile maranese. In manette tre uomini, tutti già noti alle forze dell’ordine per reati dello stesso tipo. Sono ora in attesa di giudizio, dovranno rispondere di tentato furto aggravato.