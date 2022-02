Gruppo di ragazzini tenta furto in un'abitazione: scoperti

Hanno tutti tra i 15 e i 17 anni, i ragazzi denunciati dai carabinieri del radiomobile di Ischia per tentato furto in abitazione. Accade tutto questa notte, nel comune di Barano d’Ischia. Quattro persone forzano la porta di ingresso di una residenza estiva e provano a portar via alcuni oggetti.

I vicini di casa sentono un forte rumore e vedono uno strano movimento. Chiamano il 112 e consentono ai militari del nucleo operativo e radiomobile di trovare i quattro minori ancora all’interno dell’appartamento. Tutti di Barano, sono stati affidati ai genitori. Sequestrato un piede di porco utilizzato per sfondare la porta. La refurtiva è stata restituita ai proprietari