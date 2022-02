Tentano di rubare uno scooter, ma vengono beccati: nella fuga investono un poliziotto

Ieri sera gli agenti del Commissariato San Ferdinando, durante il servizio di controllo del territorio, nel percorrere via Santa Caterina da Siena all’angolo con via Filangieri hanno notato una persona a bordo di uno scooter e, poco distante, un giovane che stava armeggiando su un motoveicolo in sosta tentando di forzare il bloccasterzo.

I poliziotti hanno raggiunto e bloccato l’uomo trovandolo in possesso di due cacciaviti, mentre il conducente del motoveicolo, nel tentativo di darsi alla fuga, ha investito uno degli operatori e, non senza difficoltà, è stato anch’egli bloccato. Due napoletani di 35 e 27 anni con precedenti di polizia sono stati arrestati per tentato furto; inoltre, il conducente è stato altresì arrestato per lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale.