Minaccia i genitori e tenta di soffocare la madre: arrestato 21enne

Dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia un 21enne di Soccavo già noto alle ffoo, arrestato dai carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli. Mancavano pochi minuti alla mezzanotte e il giovane ha preteso dai genitori del denaro.

Il bisogno impellente di acquistare stupefacenti lo ha reso violento e ha così aggredito la madre, spintonandola e tentando più volte di soffocarla. Ha poi minacciato il padre e aggredito anche lui. Quando i militari sono arrivati lo hanno immediatamente bloccato e arrestato.

Episodi di questo tipo non erano una novità. Aveva già minacciato i genitori e per questo gli era stato già imposto l'allontanamento dalla casa familiare. Misura che ha poi violato. È ora in carcere, a Poggioreale