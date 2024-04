Scippa il telefonino ad una poliziotta e la aggredisce fisicamente

Nella giornata di ieri, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale sala Operativa, sono intervenuti in viale della Costituzione angolo Cavalcavia Nord, per la segnalazione di una rapina.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato alcune guardie giurate che, insieme ad una poliziotta libera dal servizio, avevano fermato un uomo in forte stato di agitazione e, pertanto, lo hanno bloccato non senza difficoltà. Inoltre, gli operatori hanno accertato che l’uomo, poco prima, aveva sottratto il cellulare all’agente di polizia ma quest’ultima, nel tentativo di impedirgli la fuga, era stata aggredita dal predetto. Pertanto, l’indagato, un 32enne di Massa di Somma, con precedenti di polizia, è stato tratto in arresto per rapina impropria e resistenza a Pubblico Ufficiale.