Tenta di occupare un alloggio comunale: all'arrivo della polizia tenta il suicidio

Gli agenti della polizia municipale sono intervenuti per sventare un'occupazione abusiva presso un immobile di proprietà del Comune di Napoli, in via Antonio Villari. L'immobile, assegnato a una persona recentemente deceduta, conteneva ancora gli effetti personali del defunto ed era già sotto sequestro per precedenti tentativi di occupazione.

Gli agenti, giunti sul posto per verificare il reato in corso, hanno trovato all'interno dell'alloggio un soggetto insieme alla figlia minorenne. Nel tentativo di impedire le operazioni della polizia, ha minacciato il suicidio e si è inflitto dei tagli sull'avambraccio sinistro. Grazie alla tempestività e alla professionalità degli agenti, è stato possibile evitare un tragico epilogo prestando il primo soccorso, bloccando la fuoriuscita di sangue e tranquillizzando sia il soggetto che la minore presente.

Successivamente, il soggetto è stato trasportato presso il presidio ospedaliero Vecchio Pellegrini, dove è attualmente ricoverato. Dell’accaduto è stato immediatamente informato di turno che ha disposto il deferimento all'autorità giudiziaria per occupazione abusiva, danneggiamento e violazione dei sigilli. Contestualmente, gli agenti hanno ripristinato i sigilli all'immobile e sequestrato gli strumenti utilizzati per l'effrazione e le armi da taglio.