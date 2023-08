Tenta furto, ma viene bloccato: attimi di tensione al Centro Direzionale

Martedì sera intorno alle 22:00, le guardie giurate della GE.SE.CE.DI. sono state attirate da un evento insolito presso il parcheggio della torre A1 ex Wind nel Centro Direzionale. Hanno notato una catena spezzata e un uomo all'interno del parcheggio, scatenando l'intervento immediato del team di sicurezza. Inizialmente, le guardie hanno circondato l'edificio e aspettato il supporto dei carabinieri, dato che erano in minoranza per affrontare la situazione internamente. La sicurezza delle guardie era prioritaria, e l'arrivo dei carabinieri ha garantito un approccio professionale e coordinato.

Verso mezzanotte, mentre cercavano di chiudere una porta antipanico, le guardie hanno udito un forte rumore dalla zona sottostante dei parcheggi. Hanno subito allertato la centrale operativa. Quest'ultima ha individuato un individuo uscire da un'altra porta antipanico a livello stradale, trasportando molti cavi di rame. Con prontezza, le guardie hanno raggiunto l'uomo e lo hanno bloccato mentre cercava di fuggire, lasciando la refurtiva. La collaborazione tra le guardie e i carabinieri è stata essenziale. I carabinieri hanno ricevuto il sospettato, i cavi di rame rubati e gli attrezzi dal team di sicurezza.

L'uomo aveva con sé circa 30 metri di cavi di rame, altri 100 metri erano stati tagliati in pezzi da circa 2 metri. Questo tentativo di furto sottolinea l'importanza della vigilanza e della collaborazione tra forze di sicurezza private e pubbliche nell'affrontare la criminalità e prevenire attività illegali. L'episodio dimostra come l'azione rapida e la cooperazione efficace possano dare risultati positivi nella lotta alla criminalità. Le guardie della GE.SE.CE.DI. hanno dimostrato professionalità e dedizione nel preservare la sicurezza dell'area e nel mantenere un ambiente tranquillo per la comunità.