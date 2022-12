Prova a rubare un'auto ma viene scoperto dalla polizia: inseguimento, colluttazione e arresto

Stanotte gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in corso IV novembre, hanno visto armeggiare su un’auto in sosta un uomo che, alla loro vista, dapprima si è mostrato collaborativo ma poi li ha spintonati tentando di darsi alla fuga.

Ne è nato un inseguimento fino a quando, giunti in via Lanza, gli agenti, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, lo hanno bloccato; inoltre, hanno accertato che l’autovettura presentava il nottolino della portiera anteriore forzato, le plastiche sottosterzo danneggiate ed hanno, altresì, recuperato un astuccio che l’uomo aveva lasciato cadere durante la fuga contenente i documenti dell’auto.

F.O., 26enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per tentato furto aggravato, resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni aggravate.