Accoltella il marito dopo una lite: fermata per tentato omicidio

Ieri mattina una donna si è presentata presso gli uffici del Commissariato San Giovanni- Barra ed ha raccontato di aver avuto, poco prima, una lite con l’ex compagno nella sua abitazione e di averlo ferito con un coltello ad una gamba.

I poliziotti si sono recati presso l’abitazione dove hanno visto numerose tracce di sangue ed hanno rinvenuto nel lavabo della cucina il coltello con la lama della lunghezza di circa 10cm. Inoltre, hanno accertato che l’uomo era stato accompagnato presso l’Ospedale del Mare.

Gli operatori lo hanno raggiunto e quest’ultimo ha confermato di essere stato colpito alla gamba dalla sua ex compagna a seguito di una lite scaturita per futili motivi. La donna, una 33enne napoletana, è stata sottoposta a fermo di polizia giudiziaria in quanto gravemente indiziata del reato di tentato omicidio.