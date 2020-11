Coronavirus, in arrivo altre tensostrutture dopo quella montata al Cardarelli

"Sono gia' partiti i sopralluoghi per il montaggio di tensostrutture simili a quella montata al Cardarelli di Napoli in altri cinque pronto soccorso della Campania". Così, intervistato dall'agenzia Dire, il numero uno della Protezione civile della Campania, Italo Giulivo. Finora i punti selezionati dall'Unità di Crisi per l'allestimento di nuove tensostrutture sono il Cotugno di Napoli e gli ospedali di Castellammare, Pozzuoli e Avellino. Mentre sono in corso dei sopralluoghi presso i nosocomi di Aversa, Marcianise e Scafati per valutare se i terreni e i servizi possano essere idonei a ospitare le tensostrutture.

Le attività di allestimento, ad opera della Croce Rossa, potrebbero iniziare già domani partendo dal presidio di Castellammare. "Non so se riusciremo a completare il montaggio delle strutture entro questa settimana oppure la prossima", ha aggiunto Giulivo