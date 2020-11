Cardarelli, quasi pronta la tensostruttura per i pazienti Covid-19

Entro il fine settimana, o subito dopo, dovrebbe essere pronta la tensostruttura allestita dalla Croce rossa nella parte posteriore dell'ospedale Cardarelli. I lavori procedono. La tenda potrà ospitare fino a un massimo di 20 posti letto destinati a pazienti Covid positivi che necessitano di osservazione, ma non presentano una sintomatologia grave. Qui saranno indirizzati coloro che, arrivati al Pronto Soccorso del Cardarelli, vengono reputati come "casi sospetti". Intanto oggi il macchinario che processa i tamponi del Cardarelli si è bloccato ma, dopo una revisione, ha ripreso a funzionare senza difficoltà. I tamponi in sospeso del Cardarelli sono stati processati dai laboratori dell'Istituto zooporofilattico del Mezzogiorno.