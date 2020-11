Tensostruttura Cardarelli, problemi di montaggio: i motivi e la risposta dell'ospedale

Doveva accogliere 20 pazienti e alleggerire così, il carico del prontosoccorso del Cardarelli. Ma qualcosa è andata storto nel montaggio e fissaggio alla pavimentazione, non livellata, del parcheggio auto dei dipendenti del presidio ospedaliero. E dnque la tenda hospital, o maxi tenda, verrà smontata e rimontata su una piattaforma di cemento armato livellata a regola d'arte.

Cardarelli: "Problemi tecnici per la natura del terreno. Lavori conclusi per prossima settimana"

"In merito a quanto riportato da alcuni organi di stampa sui ritardi relativi all’attivazione della tensostruttura presso l’Ospedale Cardarelli si precisa quanto segue: In data 2 novembre questa Azienda Sanitaria ha comunicato che era in fase di installazione la tensostruttura, operata di concerto con la Protezione Civile e la C.R.I., presso l’area di parcheggio retrostante al Padiglione DEA, a supporto del Pronto Soccorso. Durante tale periodo sono emersi problemi tecnici relativi alla natura del terreno che hanno richiesto la sistemazione del piazzale (basamento), ove posare la tenda principale destinata ad accogliere i degenti, lavori ultimati in data odierna. All’avvenuto consolidamento del basamento si procede con:

1. lavori di posa in opera di n. 6 bagni;

2. realizzazione delle finiture edili, quale la pavimentazione resiliente;

3. la realizzazione degli impianti di fonia/dati/luce all’interno delle tende, nonché l’installazione di n.

4 split per la climatizzazione della tenda principale destinata ai degenti.

La conclusione dei lavori e la piena operatività della tensostruttura è prevista per la fine della prossima settimana".