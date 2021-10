Il maltempo mette in ginocchio Napoli: strade allagate e disagi per i cittadini

Come da previsioni, il maltempo si è abbattuto con forza su l'intera provincia di Napoli. Già da questa notte la città è stata interessata da forti piogge, tempeste di fulmini e forti raffiche di vento. Ovviamente non mancano i disagi per i cittadini. Sono tante, infatti, soprattutto in periferia, le strade che risultano allagate. Ciò sta comportando, in queste ore, congestionamenti della circolazione, specialmente in quelle arterie trafficate dai pendolari.

Un disagio che sembra nasca anche dalla mancata tenuta del sistema fognario: in più punti della provincia, infatti, vengono segnalati tombini saltati. Intanto, l'allerta meteo resta in vigore sull'intera regione fino a domani mattina.

Allagamenti in Circumvesuviana

Da segnalare una stazione allagata della circumvesuviana. Come annunciato dall'Ente Autonomo Volturno, ''causa allagamento della stazione di Scafati, al momento la circolazione sulla tratta Pompei santuario-Poggiomarino è interrotta. I treni in programma da Poggiomarino partono da Pompei''. Soppressi i treni delle 6.49 da Scafati verso Poggiomarino e quello delle 8.04 sulla tratta inversa.

Cancellati anche i convogli delle 7.47 in partenza da Napoli verso Poggiomarino e quello delle 9.16 diretto da Poggiomarino a Napoli. Soppressione anche per i treni delle 8 che da Napoli era diretto a Sorrento e quello programmato alle 10 da Sorrento verso il capoluogo campano.

In tilt anche la circolazione ferroviaria, sospesa dalle 1.50 di questa notte lungo la linea Roma-Napoli, via Formia (FL7) nel tratto fra Roma Casilina e Latina, e sulla linea Roma-Nettuno (FL8) tra Roma Casilina e Nettuno, per danni provocati dal maltempo. Lo fa sapere Trenitalia, spiegando che il blocco è scattato a causa di un'incendio di una cabina cavi provocato da un fulmine vicino a Torricola.

I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) sono intervenuti nella notte per verificare le condizioni dell'infrastruttura e sono al lavoro per ripristinare le condizioni di sicurezza e riattivare la circolazione. E' in corso la riprogrammazione dell'offerta commerciale con deviazione del traffico via Cassino e attivato un servizio di bus sostitutivi tra le stazioni di Roma Termini e Latina e tra Roma Termini e Nettuno.