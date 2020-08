Maltempo su Napoli, arriva vortice di bassa pressione: quanto durerà

Da 48 ore un vortice di bassa pressione ha portato maltempo anche sul sud e un abbassamento consistente delle temperature, fino a 10 gradi in meno.

Colpite Puglia centro-meridionale, la Basilicata, la Campania e comparti nord della Calabria.

Nel dettaglio Napoli sarà colpita da temporali nel primo pomeriggio fino a prima dell'ora di cena. Temperature in discesa, minime di poco sotto i 20 gradi e massime sui 25.

Giovedì resteranno basse le minime, ma non dovrebbero essere previste piogge. Bel tempo e temperature in rialzo da venerdì e per tutto il fine settimana.