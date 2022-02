Forte temporale si abbatte su Napoli e provincia: fino a quando durerà il maltempo

Un forte temporale si è abbattuto su Napoli e provincia. Così come da previsione, la pioggia sta cadendo copiosa su tutto il territorio del Napoletano, facendo registrare anche disagi di viabilità.

Se quella di oggi, quindi, non è stata una "sorpresa", in tanti si stanno chiedendo fino a quando durerà il maltempo. Secondo le previsioni, su Napoli - così come per altri comuni - cadrà la pioggia tutta la giornata, con rovesci ancora più intensi dalle 22 in poi.

La situazione dovrebbe leggermente migliorare domani, domenica 27 febbraio, anche se sono annunciate piogge di minore intensità. Potrebbe esserci, quindi, un Carnevale "bagnato", con il sole che dovrebbe tornare a splendere da giovedì.