Tempesta su Napoli, raffiche di vento e temporale: ingenti danni nella Pignasecca

Raffiche di vento fortissime e un brutto temporale stanno attanagliando Napoli dalle ore 12.30. E' l'effetto dell'ondata di maltempo (prevista dall'allerta meto della Protezione Civile) dovuta alla bassa pressione che sta colpendo tutta la Campania che non lascerà la regione sino a lunedì sera-martedì.

Giù anche le temperature da oggi e per i prossimi giorni, sino a raggiungere le minime i 12-13 gradi. Disagi segnalati in varie zone della città a causa sia del vento che dell'abbondante pioggia.

I DANNI IN CITTA'

Decine di richieste di intervento ai vigili del fuoco in particolare da Scampia, PIscinola, Secondigliano e i tangenziale per le auto in panne. I maggiori danni però si sono verificati in Pignasecca.