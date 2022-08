Nuovo temporale a Napoli: pioggia si abbatte sulla città

Ancora un temporale pomeridiano a Napoli. È di questi minuti una nuova perturbazione che sta colpendo la città e si sta espandendo alla provincia. La pioggia forte sta colpendo diversi quartieri cittadini. La speranza è che gli effetti non siano come quelli dei giorni scorsi con numerosi allagamenti e problemi soprattutto in provincia. Sul territorio cittadino si è trattato soprattutto di disagi legati anche alle forti raffiche di vento.

Al momento in città non si registrano segnalazioni di problemi anche se bisognerà attendere le prossime ore per capire se la precipitazione abbia creato danni. Di certo c'è che il maltempo sta rovinando la settimana che anticipa il Ferragosto ai tanti vacanzieri e turisti presenti in città. Disagi comunque molto più sopportabili rispetto alle drammatiche scene che si sono registrati in provincia e in altre zone della Campania.