Il maltempo sta causando diversi danni sull'isola d'Ischia. Segnalati disagi dovuti alla vasta mole d'acqua che sta cadendo da giorni a Monterone, sulla Spinavola, a Forio centro, a Cavallaro, Buonopane e Citara.

Come riporta Ischia Press una famiglia è rimasta bloccata in casa a causa della bomba d'acqua non potendo uscire per diverse ore.