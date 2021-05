Trova un telefonino e pubblica le foto su Facebook: ritrovato il legittimo proprietario

Ieri un ragazzo ha trovato un telefonino in una delle strade del centro di Afragola. Ha pubblicato un post su "Sei di Afragola se... Il Gruppo", corredandolo di una foto del telefonino, alla ricerca di colui che lo aveva smarrito, sperando nella notorietà del gruppo social.

Il legittimo proprietario si è fatto vivo ed è tornato in possesso del cellulare. "Sono felice che il gruppo che ho fondato anni fa per gioco sia utile ai cittadini di Afragola - dichiara l'amministratore Luigi Caccavale - la mia linea editoriale prevede di dare spazio alle persone, sia per cose piú serie, sia per momenti di gioco, in modo tale da unire l'utile al dilettevole, far divertire le persone e nello stesso tempo renderle le vere protagoniste di questo gruppo, non abbiamo particolari pretese - conclude - ci interessa solo essere utili e apprezzati dai cittadini afragolesi".