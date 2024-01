Nasconde il telefonino nell'ano, nei guai Culacchiotto

T.R. 80enne di Caserta, è finita agli arresti domiciliari con l'accusa di aver fornito un telefonino al figlio in carcere. Gli agenti della Squadra Mobile della Polizia di Stato le hanno notificato il provvedimento emesso nei suoi confronti dal gip del tribunale di Napoli Gabriella Logozzo.

Durante i colloqui

I fatti risalgono allo scorso 9 novembre. Nella sala colloqui 17 del carcere di Poggioreale ci sono A. C. 47 anni, e sua madre 80enne. Poco dopo l'inizio del colloquio, Corvino - noto con l'alias di Culacchiotto - prende qualcosa dalle mani della madre, scrive Casertanews.it e la nasconde nei pantaloni. La scena viene ripresa dalle telecamere di sorveglianza del carcere che vengono visionate dagli agenti della polizia penitenziaria. Il giorno successivo si procede ad una perquisizione personale che dà, però, esito negativo.

Dai successivi accertamenti, effettuati con una radiografia, emerge che l'uomo aveva un cellulare occultato nell'ano, precisamente nell'ampolla rettale. Trasferito in ospedale il cellulare è stato espulso. Per il gip, sussistono le esigenze cautelari nei confronti della madre, assistita dall'avvocato Nello Sgambato, che avrebbe introdotto il dispositivo con lo scopo di 'aggirare' le regole della detenzione che vietano l'utilizzo di strumenti idonei alla comunicazione con l'esterno. A.C. invece, risulta indagato a piede libero essendo già detenuto per altro con fine pena fissato nel 2033.