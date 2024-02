In carcere 100 telefonini per i detenuti: "Minori raccontano la vita in galera come rapper"

Per il procuratore capo di Napoli, Nicola Gratteri, nel corso del suo intervento al convegno per i 25 anni del Gruppo operativo mobile della Polizia penitenziaria. "c'è un emergenza telefonini in carcere: in ognuno di questi ci sono mediamente cento telefoni tra i detenuti. I cellulari alla polizia penitenziaria non servono, perché gli agenti non hanno bisogno di parlare ai telefonini. Questi, invece, ce li hanno i detenuti".

Sul punto il sottosegretario alla giustizia, Andrea Delmastro Delle Vedove, ha spiegato: "Stiamo valutando la possibilità di schermare gli istituti penitenziari d'Italia, creando delle apposite white list riservate ad esempio ai soli cellulari degli agenti della polizia penitenziaria. E' inaccettabile che persino in istituti minorili ci siano delinquenti che raccontano la loro vita carceraria sui cellulari come se fossero dei rapper. Inoltre allo studio del governo c'è uno studio per negare benefici a chi aggredisce uomini della penitenziaria in carcere"