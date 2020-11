Morte di Maradona, il giallo della telefonata al 118: l'audio

"L’unico che stava accanto a lui era mio nipote, il figlio di mia sorella, che era come un figlio per Diego": così a Live-Non è la D'Urso Hugo Maradona, fratello del Pibe de Oro, da anni residente a Napoli. A Hugo la conduttrice ha fatto sentire l'audio della telefonata in cui il medico personale di Diego - che risulta ora indagato - chiamava l'ambulanza. "Mi sembra strano che non dica il nome di mio fratello. La prima cosa che ti chiedono è come si chiama l’uomo che ha un problema. Non gliel’ha chiesto chi ha risposto al telefono e non l’ha detto il medico”, ha detto Hugo.