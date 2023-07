"C’è chi ha fatto esplodere una bomba per distruggere la telecamera della ztl. Non ci fermerete"

"Non ci fermerete! C’è chi ha fatto esplodere una bomba per distruggere la telecamera della ZTL, sul porto di Baia. Un atto criminale. È la terza volta che accade, in appena 40 giorni. Per due volte, sempre in notturna, i delinquenti hanno agito con flex. Prima abbattendo il palo, su cui è installata la telecamera ZTL. E poi, una volta a terra, hanno distrutto la telecamera con bastonate e calci. Stavolta, invece, dopo che avevamo cementato il palo, i criminali hanno fatto esplodere una bomba. Al fine di abbattere nuovamente il palo. Ripeto. È la terza volta, in poco più di un mese. Un fatto gravissimo. Avviene all’ingresso della nostra città. All’ingresso di uno dei porti più importanti di Napoli e della Campania. Avviene accanto al Tempio di Venere, struttura archeologica d’epoca romana. Poteva subire ingenti danni. Accade in un luogo trafficato, ogni giorno, da migliaia di auto. E da migliaia di turisti, bagnanti, cittadini. Accade a pochi metri dalla tenenza della Guardia di Finanza di Baia. Accade a pochi metri dagli uffici della Capitaneria di Porto di Baia. Sta indagando l’Arma dei Carabinieri. L‘esplosione ha impaurito centinaia di famiglie. Migliaia di residenti. Il boato, all’1,15 di notte, ha svegliato un’intera frazione. E non solo. È un attacco ad un simbolo di legalità". E' quanto denuncia in un lungo post sui social il sindaco di Bacoli Josi Gerarado Della Ragione, parlando del grave episodio verificatosi nel comune flegreo nella notte di venerdì.

"Grazie alla ZTL, con telecamera, abbiamo messo fine alla piaga del parcheggio selvaggio sul porto. Auto in terza fila, e parcheggiatori abusivi ovunque. Abbiamo messo fine alla piaga delle minacce agli automobilisti, e delle vetture sfregiate a chi non pagava. Abbiamo messo fine a smog e disagio. Ogni volta che ce l’abbattono, noi la rialziamo. La volevano far esplodere ma, adesso, è nuovamente operativa. Già attiva. È accesa. Perché vogliamo rispondere subito. Immediatamente. Ho contattato la Prefettura di Napoli, denunciando l’accaduto. Ho sentito e denunciato i fatti alle forze dell’ordine. Siamo certi che sapranno individuare i responsabili. Assicurando legalità e sicurezza. Sono fiducioso. È un'azione criminale che non può restare impunita. Noi non faremo passi indietro. Il Comune di Bacoli non si piega. Ringrazio il Comando di Polizia Municipale, l’Area VI, il presidente del Consiglio Comunale Mauro Cucco, e quanti hanno lavorato intensamente per ripristinare la telecamera. ZTL attiva. Subito. Non ci fermerete. Mai. Insieme, siamo più forti. Un passo all volta", ha aggiunto Della Ragione.