Rapine, auto danneggiate, schiamazzi notturni: firmate per farli smettere

Una petizione online per chiedere l'installazione delle telecamere in alcune zone della città. È quello che hanno chiesto i cittadini del rione Martedei, di Salvator Rosa e del vico delle nocelle a Napoli. Rivolta al sindaco Luigi de Magistris, chiede anche il controllo 24 ore su 24 del territorio troppo spesso oggetto di micro-criminalità. La petizione è stata pubblicata sul sito specializzato Change.org per la raccolta delle firme da presentare alle istituzioni.

Il testo della petizione

Alla cortese attenzione del Sindaco di Napoli Luigi de Magistris

Oggetto: Telecamere e controlli H24 per il Rione Materdei, Salvator Rosa, Vico delle Nocelle.

Gentilissimo Sindaco,

Da anni il Rione Materdei, Salvator Rosa e Vico delle Nocelle sono soggetti a rapine, schiamazzi notturni, piccoli delinquenti che senza alternative imbrattano le mura e la metropolitana di Materdei.



Vogliamo le telecamere H24 e polizia H24. È un nostro diritto avere i controlli visto che paghiamo salatamente gli stipendi (con le nostre tasse e con i nostri sacrifici) di funzionari, poliziotti, carabinieri e politici locali.

Qui e ora il popolo di Materdei e dintorni è stanco di essere oppresso dalla micro-criminalità quotidiana e del menefreghismo di molti che potrebbero fare e non fanno, stiamo rischiando la nostra vita è dei nostri figli.

Ci rivolgiamo a Lei, paladino della giustizia e mandante dell’onestà, prima che il suo mandato come Sindaco di Napoli termini, faccia installare le telecamere e ci aiuti ad ottenere controlli militari h24 nei nostri quartieri.

