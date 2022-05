Caccia ai furbetti "del sacchetto" da oggi arrivano le foto trappole

Grande novità a Casalnuovo dove, per combattere gli incivili che non seguono correttamente la raccolta differenziata, sono state attivate le foto trappole. Ad annunciarlo, via social, è il sindaco Massimo Pelliccia.

"Da questa settimana entreranno in azione le foto trappole per smascherare tutti gli incivili che non differenziano i rifiuti o che conferiscono ogni genere di cosa ad ogni ora del giorno. Saranno spostate di volta in volta per coprire tutte le zone più problematiche del territorio", scrive il primo cittadino.