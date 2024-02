Telecamere installate e subito distrutte nella piazza di spaccio |VIDEO

E' durato solo poche ore l'impianto di videosorveglianza installato in piazza Bisignano, quartiere Barra. Gli operai avevano predisposto tutti i sottoservizi e collegato i cavi. Bisognava solo mettere le telecamere e collegarle con la centrale operativa. Peccato che appena i lavoratori hanno lasciato la piazza una mano nera ha distrutto cavi e centraline. "Ci sono voluti anni per avere un finanziamento per questa piazza - spiega Patrizio Gragnano, consigliere della VI Municipalità per il Movimento 5 Stelle - Tutto è nato un anno fa, quando a seguito di alcuni fatti di sangue ottenemmo tre batterie di telecamere per i tre quartieri del territorio: Barra, Ponticelli e San Giovanni. Evidentemente, la criminalità organizzata ha interesse che questa zona resti al 'buio'. Noi non ci fermeremo e abbiamo chiesto subito che l'operazione venga ripetuta".

Piazza Bisignano è la più grande piazza pedonale di Napoli Est. Ed è anche uno dei simboli del degrado della periferia orientale. Oltre a essere una piazza di spaccio, al centro c'è quello che resta del Polifunzionale, una struttura abbandonata da almeno 15 anni e che è stata lasciata nel degrado: "E' uno scempio - afferma Luigi Limatola, anch'egli consigliere municipale dei grillini - per questo motivo, abbiamo chiesto e ottenuto un finanziamento di 100mila euro per riqualificare questa piazza con giostre e attrezzi ginnici".