Videosorveglianza distrutta due volte in quattro giorni: la mano della camorra

Secondo raid in meno di una settimana in piazza Bisignano, nel quartiere Barra. Ignoti hanno devastato le telecamere installate da meno di 24 ore del nuovo impianto di videosorveglianza della piazza. Solo pochi giorni fa, come denunciato da NapoliToday, c'era stata un'altra azione vandalica con la quale erano stati stracciati i cavi di collegamento delle telecamere.

Difficile immaginare che si tratti solo di una ragazzata perché da anni l'area è una piazza di spaccio, specialmente nelle ore notturne, nota alle forse dell'ordine. Immaginare la mano dei clan non è un'utopia. "Durante la notte sono state nuovamente divelte le telecamere - racconta Patrizio Gragnano, consigliere 5 Stelle della VI Municipalità - Tutte e quattro sono fuori uso. È evidente che quel sistema di videosorveglianza è scomodo e da fastidio. La tempestività con la quale vengono vandalizzate è un segnale orribile di una vera a propria guerra per il controllo del territorio".

Il progetto di videosorveglianza è nato un anno fa quando, dopo una serie di episodi criminali nella periferia Est di Napoli le istituzioni decisero per l'installazione di tre lotti di telecamere, uno per ogni quartiere della VI Municipalità (Barra, San Giovanni e Ponticelli), con fondi del Ministero dell'Interno.

"La ditta rimetterà in esercizio le camere - prosegue Gragnano - e stiamo lavorando per collaudarle in giornata e metterle in funzione. Non esiste che si abbassi la guardia e che si arretri. La sicurezza di quella piazza e del territorio deve essere una priorità. Stiamo programmando un comitato di ordine e sicurezza che ho chiesto venga svolto a Barra per dare un segnale di presenza forte e netto. L' amministrazione dia un segnale forte e visibile investendo in quel posto risorse per il recupero del polifunzionale che faccia il paio con gli interventi già programmati di riqualificazione che vedranno la luce nei prossimi mesi".