I taxi a Napoli costeranno di più: ok agli aumenti delle tariffe fino al 15%

Stabilite le nuove tariffe per gli utenti dei taxi a Napoli, con aumenti fino al 15 per cento. I prezzi erano fermi a 7 anni fa e i tassisti chiedevano da tempo un adeguamento anche per far fronte all'incremento dei costi. Sono stati così accontentati dall'aggiornamento delle tariffe stabilite con una delibera proposta dall’assessore ai Trasporti Edoardo Cosenza e approvata in giunta il 26 giugno.

Le nuove tariffe

L’inizio della corsa feriale, dalle ore 6 alle 22, passerà dunque da 3,50 a 4 euro, mentre nei giorni festivi da 6,50 a 7,50. Il supplemento per la chiamata da 1,50 a 1,70. Per quanto concerne invece le corse predeterminate, la tratta dal molo Beverello all’aeroporto passerà da 21 a 24 euro. Per Amalfi da 140 a 155 euro (sola) andata. Novità anche sullo scatto del tassametro da 48 a 42 metri, ogni sette secondi e non otto.

Non cambia invece il costo per il bagaglio che resta di 0,50 euro.