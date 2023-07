Lotta ai taxi abusivi in penisola Sorrentina: le sanzioni

Lotta alle navette abusive a Sorrento. La cittadina costiera accoglie 2,7 milioni di visitatori all'anno e l'illegalità è dietro l'angolo. I carabinieri hanno incrementato i controlli su chi si occupa di trasportare i turisti da un luogo all'altro. In nemmeno una settimana, sono stato verificati 190 veicoli mentre stavano lavorando. I carabinieri hanno trovato tre autisti abusivi e cinque veicoli scoperti della prevista revisione. Non solo attività illegali ma anche normalità dei comportamenti e sicurezza alla guida nel mirino dei controlli dei militari che hanno sanzionato tre 'navette' in sosta non consentita e 28 autisti che non indossavano le cinture di sicurezza. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni.