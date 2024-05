Taxi, controlli all'aeroporto: 12 irregolari su 20 controllati

Polizia municipale e polizia di Stato hanno effettuato un servizio di controllp all’interno dell’area dell’Aeroporto di Capodichino: su 20 tra taxi e veicoli Ncc (Noleggio con conducente) controllati, ne sono stati trovati 12 irregolari.

In particolare sono stati sorpresi tre tassisti abusivi, di cui uno era anche sprovvisto di copertura assicurativa.

Inoltre, un tassista è stato trovato alla guida con patente scaduta, due sono stati multati per non aver esposto il tariffario a bordo del veicolo, uno per non aver rilasciato ricevuta di pagamento della tariffa predeterminata.

Nel corso dei controlli - fa sapere la polizia municipale - è stato sanzionato un venditore ambulante abusivo al quale è stata sequestrata la merce.