Lotta al “tavolino selvaggio”: il piano del Comune

Nelle strade di Napoli stop al tavolino selvaggio, si ritornerà al regime ordinario per l'occupazione di spazi pubblici. Nei prossimi giorni, infatti, la giunta del Comune di Napoli approverà una delibera che va in questa direzione. Lo ha annunciato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a margine di un'iniziativa in ricordo dell'ex vicesindaco, Mia Filippone. "Sarà ripristinato il regime ordinario per la concessione di spazi pubblici - ha detto Manfredi - dal 2020 eravamo in un regime di deroga che consentiva l'utilizzo di spazi pubblici all'atto della domanda e non ad autorizzazione avvenuta.

Ciò ha creato molti abusi e invece si ritornerà al regime ordinario e dunque si potranno occupare gli spazi solo quando ci sarà l'approvazione della domanda da parte degli uffici". Ma non è l'unico provvedimento che sarà varato dall'amministrazione comunale per restituire ordine e decoro alle strade della città. "Stiamo ponendo un vincolo su alcune strade per la destinazione d'uso per le attività commerciali - ha spiegato Manfredi - questo è un percorso molto articolato perché è una concertazione con la Regione e la Soprintendenza e poi approveremo anche il piano dei dehors, di concerto con la Soprintendenza, che metterà ordine".