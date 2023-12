L'allarme dei tassisti: “Stiamo per ore fermi negli stalli”

"Abbiamo chiesto al Comune di Napoli il blocco delle tariffe predeterminate: nulla di fatto. Abbiamo chiesto un piano traffico a garanzia della nostra utenza: sempre un nulla di fatto. E noi rimaniamo fermi per ore nelle aree di sosta della città ad attendere i clienti".

È quanto viene sottolineato, in una nota, dall'associazione Tassisti di Base che punta il dito contro il Comune di Napoli e chiede scusa all'utenza la quale "nonostante il disagio causato dai percorsi trafficati ci ha scelto comunque, malgrado tutte queste difficoltà".

"La categoria dei tassisti - conclude la nota - insieme con le proprie famiglie, rimane danneggiata per i mancati incassi natalizi, determinati dalle soste prolungate visto che i taxi attendono per ore il cliente il quale, ormai sfiduciato, evita il trasporto pubblico non di linea".