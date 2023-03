Tassisti contro il Comune di Napoli: "Troppo traffico, sospendere subito le tariffe fisse"

L'associazione Tassisti di Base attacca il Comune di Napoli sulle tariffe fisse a causa delle condizioni di difficilissima viabilità in cui si trova la città. Ne chiede, attraverso una missiva inviata al sindaco Gaetano Manfredi e all'assessore ai Trasporti Enrico Cosenza, l'immediata sospensione.

La lettera fa "seguito all’ incontro avuto dalla categoria in data 15 marzo u.s. con l’Assessore competente del Comune di Napoli, Ing. Enrico Cosenza, seduta rimasta senza esito alcuno e avente ad oggetto la discussione delle problematiche del traffico veicolare cittadino che la categoria dei tassisti e degli automobilisti si trovano quotidianamente ad affrontare; criticità che allungano notevolmente i tempi di percorrenza all’interno del perimetro cittadino".

La richiesta è "l’immediata sospensione ad horas di qualunque tariffa che preveda determinazioni nel prezzo delle tariffe taxi, vista come anzi detto l’impossibilità di prevedere allo stato (considerata la criticità del rallentamento dei cantieri che ha aggravato il già precario traffico veicolare) qualsiasi previsione pur ottimistica dei tempi di percorrenza delle autovetture nell’ambito del Comune di Napoli. Ogni deliberazione comunale che prevederebbe ipotesi negoziali e concordate delle tariffe, allo stato sarebbe da scongiurare poiché in contrasto sia con le linee guida Art che regolano i rapporti tra tassisti ed utenti e sia con i principi regolatori dei prezzi che esigono il rispetto del principio della determinatezza, allo stato non rispettabile per le suesposte criticità veicolari; normativa quindi che se attuata costituirebbe un notevole pregiudizio economico per la categoria".

"In caso di mancata ottemperanza delle presenti richieste entro giorni 5 dal ricevimento della presente adiremo le competenti Autorità per la tutela della categoria", conclude l'associazione.