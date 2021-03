Nuova protesta dei tassisti a Napoli: bruciate le licenze | FOTO

Nuova protesta dei tassisti a Napoli, all'esterno del Palazzo della Regione Campania a Santa Lucia. La richiesta è quella di sostegni economici a favore della categoria.

I tassisti, come gesto simbolico, hanno anche deciso di strappare e dare fuoco alle fotocopie delle loro licenze.

"Incendiamo le licenze perche' attualmente non ce ne facciamo piu' niente, non riusciamo piu' a mettere la benzina nelle nostre auto che sono ferme. Chiediamo un sussidio da parte della Regione, cosa che finora non e' arrivata. Noi tassisti siamo in ginocchio da un anno, dall'inizio della pandemia e' arrivato poco o niente rispetto ai ristori. Le istituzioni ci ascoltino, stiamo aspettando da troppo tempo", spiega all'agenzia Dire il tassista partenopeo Alessandro Zingone.