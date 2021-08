Turisti vittime dei tassisti abusivi: stretta sui controlli in città

Incessante l’attività della Polfer contro il fenomeno dei tassisti venditori abusivi: pesantissime sanzioni e sequestri nella stazione di Napoli Centrale. Lo scorso fine settimana gli agenti della Squadra Amministrativa del Compartimento Polizia Ferroviaria di Napoli, con mirati servizi di appostamento e visionando le immagini del sistema di videosorveglianza, hanno accertato e contestato diverse violazioni amministrative applicando le relative sanzioni.

In particolare, due tassisti abusivi sono stati sorpresi mentre adescavano ignari turisti stranieri appena usciti dalla stazione e sanzionati per un totale di 10.000,00 euro per le diverse violazioni di norme del Codice della Strada; inoltre, per entrambi è scattato il sequestro del veicolo ai fini della confisca ed il ritiro della patente di guida.